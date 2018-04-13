На водоемах Украины продолжается повышение уровня воды

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, скорее всего повысится уровень воды на Припяти с суточной интенсивностью 1-5 см, что повлечет дальнейшее затопление заводей (Волынская, Ровенская обл.). Кроме этого, возможно затопление хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах Ратновского района Волынской области.

Также, согласно предварительным данным, на 1-5 см повысится уровень воды в средних и нижних течениях Суле, Псле, нижних участках Ворсклы, Орели с последующим затоплением заводей (Сумская, Полтавская обл.) и на Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) с начальным выходом воды на заводь, а также на 5-25 см, на реках бассейна Десны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях.