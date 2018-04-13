17:59 13.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Компания "Золотой берег" продолжает продажу элитных коттеджей в Одессе

В престижном уголке Одессы риэлторская компания "Золотой берег" продолжает продажу уже сданных в эксплуатацию коттеджей элит-класса. У людей с соответствующим уровнем достатка, желающих проживать на черноморском побережье, в доме с видом на море, еще остается шанс приобрести комфортабельное жилье в лучшем коттеджном поселке Одессы и Украины.

Компания

Коттеджный городок "Золотой берег" построен в местности с одноименным названием в районе 16-й станции Большого Фонтана Одессы, в окружении живописного реликтового парка у самого моря. Над проектом элитного поселка из 25 роскошных фешенебельных вилл работали проектировщики, архитекторы и дизайнеры из 7 стран мира.

Здесь можно купить коттеджи на море, построенные в испанском архитектурном стиле, площадью 420-700 м.кв., высотой в три и четыре уровня. Каждый коттедж имеет оригинальную планировку, где, кроме гостиной с камином, нескольких спален, кабинета, игровой комнаты для детей и санузлов, предусмотрены следующие помещения: просторная кухня-столовая; гараж, рассчитанный на два машиноместа; баня с комнатой отдыха; бильярдная; кинотеатр; спортзал. Каждый коттедж у моря имеет свой бассейн, зону барбекю и просторную террасу с видом на побережье.

Все дома построены из прочных материалов (железобетона, красного кирпича, натурального дерева) с использованием в экстерьере архитектурных элементов, присущих испанскому зодчеству – колонн, портиков и балюстрад с отделкой натуральным мрамором, гранитом, дышащей штукатуркой и испанской черепицей.

Купить коттедж в Одессе в КГ "Золотой берег" можно без внутренней отделки или с полной отделкой элитными отделочными материалами "под ключ". Получить подробную информацию о еще не проданных коттеджах, их расположении и планировке, можно по ссыл http://www.zolotoybereg.com/. Коттеджи на берегу моря в Одессе располагаются в городской черте, где в непосредственной близости имеются самые необходимые социально-бытовые, торговые и транспортные объекты, гарантирующие комфортное проживание: магазины, кафе и рестораны, больницы, школы и детсады, автодороги и городской транспорт, обеспечивающие хорошую связь с городом.

Дома в коттеджном поселке "Золотой берег" имеют самое современное инженерное обеспечение, за нормальным функционированием которого следит управляющая компания.Справка о компанииКомпания "Золотой берег" – это риэлторская фирма, являющаяся авторитетным игроком на рынке одесской жилой недвижимости.

Сегодня, кроме продажи коттеджей, частных домостроений и таунхаусов в Одессе, она оказывает услуги, связанные с организацией и функционированием ТСЖ и ЖСК, а также проведением ремонтных работ на объектах недвижимости.

Контактная информацияг. Одесса, ул. Золотой берег, 27, тел.: +380487828787, +380675190745, e-mail:e-mail: info@zolotoybereg.com,URL: http://www.zolotoybereg.com.


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