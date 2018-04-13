Французская полиция задержан организатор "титушек" во времена Евромайдана

В Украине его подозревают в организации так называемых "титушек", нападавших на участников Революции Достоинства в конце 2013 - начале 2014 года. Как сообщил народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, сегодня задержан один из главных организаторов "титушни".

Он входил в структуру организованной преступной группы, состоявшей из бандитов и правоохранителей, "объединившихся для расстрелов Майдана".

Теперь дело за Генеральной прокуратурой. Там должны передать во Францию пакет документов необходимый для выдачи Армена Саркисяна Украине, - пояснил политик.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что МВД получило официальное подтверждение задержания Саркисяна во Франции.

Министр также отметил, что французские коллеги задержали Саркисяна по запросу Украины. Он был задержан на дороге во время проверки документов. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени Генпрокуратура должна прислать документы по его экстрадиции в Украину, - рассказал министр.

При этом, по словам Авакова, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть, - рассказал Аваков, напомнив, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время Евромайдан. В частности, убийство журналиста Вячеслава Еремея осуществила именно группа Саркисяна, а недавно арестованный по этому делу Юрий Крысин был его "подшефным".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, киевский журналист Вячеслав Веремий был жестоко убит в ночь на 19 февраля в центре Киева. Корреспондент и еще один сотрудник издания "Вести" возвращался на машине такси домой поздно вечером. В тот момент, когда автомобиль остановился на перекрестке Владимирской и Большой Житомирской неизвестные люди в камуфляжах и масках бросили в авто коктейль "Молотова".