08:19 13.04.2018 | Общество | Новости
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Авиакомпании мира прекратили полеты над Сирией

Крупнейшие мировые авиакомпании на некоторое время перестали летать через сирийское воздушное пространство, поскольку Соединенные Штаты и другие западные страны рассматривают ответные действия на химическую атаку возле Дамаска.

Авиакомпании мира прекратили полеты над Сирией

Об этом сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что свои маршруты изменили Air France, Lufthansa и EasyJet, кувейтская Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут, а основной ливанский перевозчик Middle East Airlines объявил о пересмотре части расписания.

Как утверждает представитель Eurocontrol, которая осуществляет основные диспетчерские функции в странах ЕС, аргументирует такое решение  возможной химической атакой по Сирии.

Известно, что нынешняя ситуация была и несколько лет назад, когда Россия при помощи ракет из акватории Каспийского моря атаковала позиции боевиков ИГИЛ на территории Сирии.

Накануне Федеральное управление гражданской авиации США предупредило пилотов гражданской авиации, что с 12 апреля по 12 мая опасной будет считаться территория между британской авиабазой на Кипре и столицей страны Никосией в связи с повышенной активностью британских военных в регионе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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