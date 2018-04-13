Авиакомпании мира прекратили полеты над Сирией

Об этом сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что свои маршруты изменили Air France, Lufthansa и EasyJet, кувейтская Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут, а основной ливанский перевозчик Middle East Airlines объявил о пересмотре части расписания.

Как утверждает представитель Eurocontrol, которая осуществляет основные диспетчерские функции в странах ЕС, аргументирует такое решение возможной химической атакой по Сирии.

Известно, что нынешняя ситуация была и несколько лет назад, когда Россия при помощи ракет из акватории Каспийского моря атаковала позиции боевиков ИГИЛ на территории Сирии.

Накануне Федеральное управление гражданской авиации США предупредило пилотов гражданской авиации, что с 12 апреля по 12 мая опасной будет считаться территория между британской авиабазой на Кипре и столицей страны Никосией в связи с повышенной активностью британских военных в регионе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",