За 10 тысяч долларов депутат Рыбалка разместил себя на обложке журнала

Эксклюзивное интервью обошлось народному избраннику в кругленькую сумму. Так, согласно прайсу издания, стоимость фотографии на обложке журнала варьируется от 4,5 до 6 тысяч долларов.

Дополнительно оплачивается содержание интервью: каждая полноценная страница формата А 4 обходиться заказчику в 3 тысяч долларов. Таким образом, радикал истратил на рекламу себя и своей сожительницы в журнале "Публичные люди", как минимум, 10 тысяч долларов.

Проплаченное интервью радикала состоит из двух частей. В первой части Рыбалка рассуждал о важности развития украинской экономики. Депутат уверен, что Украину могут спасти реальные системные преобразования, однако о каких конкретно его предложениях речь - Рыбалка не уточнил. Депутат, в свойственной ему манере, ограничился популистскими фразами и призывами к реформам.

Вторая часть интервью была посвящена сожительнице радикала - Насте Байбородиной. Девушка нардепа увлекается спортом, знает три языка и играет на фортепиано. Об этом она как раз и поведала журналисту "ПЛ". Какова причина и цель ее участия в этом интервью - остается загадкой, потому как ничего дельного, а тем более интересного с точки зрения пользы мыслей Байбородины для общества она поведать не смогла.

Настя также призналась, что отнедавна "ушла с головой" в тему криптовалют и даже прошла специальное обучение в школе трейдинга. Но, "сплошная коррупция" и "бизнесмены в погонах" не позволяют ей заниматься любимым делом. Поэтому, девушка нардепа продолжает изучать финансовый рынки, и не готова пока называть эту сферу своим бизнесом.

Напомним, что траты свыше 3 тысяч долларов, депутаты обязаны декларировать, однако в электронной декларации Рыбалки информации об истраченных минимум 10 тысяч долларов на саморекламу пока так и не появилось.

Также напомним, что согласно данным декларации Рыбалки в прошлом году на услуги лоббистов в США он потратил 30 тысяч долларов. За эти деньги американская компания организовала ему несколько встреч с сенаторами Вашингтона, на которых он пробовал активно себя пиарить.

Источник: from-ua.com