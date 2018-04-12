20:59 12.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За 10 тысяч долларов депутат Рыбалка разместил себя на обложке журнала

Народный депутат от "РПЛ" Сергей Рыбалка со своей подругой Анастасией Байбородиной покрасовался на обложке апрельского номера журнала "Публичные люди".

За 10 тысяч долларов депутат Рыбалка разместил себя на обложке журнала

Эксклюзивное интервью обошлось народному избраннику в кругленькую сумму. Так, согласно прайсу издания, стоимость фотографии на обложке журнала варьируется от 4,5 до 6 тысяч долларов.

Дополнительно оплачивается содержание интервью: каждая полноценная страница формата А 4 обходиться заказчику в 3 тысяч долларов. Таким образом, радикал истратил на рекламу себя и своей сожительницы в журнале "Публичные люди", как минимум, 10 тысяч долларов.

Проплаченное интервью радикала состоит из двух частей. В первой части Рыбалка рассуждал о важности развития украинской экономики. Депутат уверен, что Украину могут спасти реальные системные преобразования, однако о каких конкретно его предложениях речь - Рыбалка не уточнил. Депутат, в свойственной ему манере, ограничился популистскими фразами и призывами к реформам.

Вторая часть интервью была посвящена сожительнице радикала - Насте Байбородиной. Девушка нардепа увлекается спортом, знает три языка и играет на фортепиано. Об этом она как раз и поведала журналисту "ПЛ". Какова причина и цель ее участия в этом интервью - остается загадкой, потому как ничего дельного, а тем более интересного с точки зрения пользы мыслей Байбородины для общества она поведать не смогла.

Настя также призналась, что отнедавна "ушла с головой" в тему криптовалют и даже прошла специальное обучение в школе трейдинга. Но, "сплошная коррупция" и "бизнесмены в погонах" не позволяют ей заниматься любимым делом. Поэтому, девушка нардепа продолжает изучать финансовый рынки, и не готова пока называть эту сферу своим бизнесом.

Напомним, что траты свыше 3 тысяч долларов, депутаты обязаны декларировать, однако в электронной декларации Рыбалки информации об истраченных минимум 10 тысяч долларов на саморекламу пока так и не появилось.

Также напомним, что согласно данным декларации Рыбалки в прошлом году на услуги лоббистов в США он потратил 30 тысяч долларов. За эти деньги американская компания организовала ему несколько встреч с сенаторами Вашингтона, на которых он пробовал активно себя пиарить.

Источник: from-ua.com


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