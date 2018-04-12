Во Львове от кори умер ребенок

Мальчик был не привит от болезни. Как сообщает в четверг, 12 апреля, пресс-служба Министерства здравоохранения, всего с начала года от осложнений кори умерло восемь человек - шестеро детей и двое взрослых.

Вместе с тем, по данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 14-ю неделю текущего года корью заболели 794 человека. Среди заболевших - 351 взрослый и 443 детей. Всего за это время корью заболело 9861 человек - 3614 взрослых и 6247 детей.

В ведомстве также напомнили, что в течение последних трех месяцев в Украине наблюдается рост заболеваемости корью в семи областях. В связи с чем Минздрав предупреждает, что корь - опасное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует и советует

сделать профилактическую прививку, если она не была сделана ранее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове от кори пострадали 11 студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. Об этом передает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

В ходе проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий согласно протоколам было установлено, что все заболевшие юноши посещали одни и те же общественные места на протяжении двух дней. Сейчас выясняются причины, проводится эпидемиологическое расследование, уточняются прививки у заболевших.