В сторону Украины применено новое оружие, - Гройсман

Об этом сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе 11-го Киевского форума.

По словам Гройсмана, страна, вероятно, первый раз за долгие годы, превратилось в то государство, на котором испытали новый вид агрессии и в данным момент это ощущается уже по всему миру.

Он добавил, что основным моментом теперь выступает адекватность понимания воппоса.

Гройсман заявил, что это поможет убедить противника прекратить свои действия, или вынудить его возвратиться в границу своего государства и превратиться в участника цивилизованного общества.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что демократия победит в мире, а тоталитаризм и авторитарный режимы отойдет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Донбассе в районе временно неподконтрольного населенного пункта Новоазовск командование России установило жесткие ограничения для местного населения.