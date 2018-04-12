В главном офисе "Укрзализныци" СБУ проводит обыски

На данный момент в помещении офиса по улице Тверская в Киеве при содействии Департамента безопасности общества проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным делам. Об этом сообщила пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, сотрудники ведомства создали все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов, поскольку заинтересованы в искоренении любых противоправных явлений в работе компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, одного из заместителей директора филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзализныця" уличили в получении 85 тысяч гривен взятки.