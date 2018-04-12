11:59 12.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В главном офисе "Укрзализныци" СБУ проводит обыски

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины в четверг утром, 12 апреля, пришли с обыском в главный офис "Укрзализныци".

В главном офисе

На данный момент в помещении офиса по улице Тверская в Киеве при содействии Департамента безопасности общества проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным делам. Об этом сообщила пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, сотрудники ведомства создали все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов, поскольку заинтересованы в искоренении любых противоправных явлений в работе компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, одного из заместителей директора филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзализныця" уличили в получении 85 тысяч гривен взятки.


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