В четверг Землю накроет цикл магнитных бурь

Это будет цикл бурь, которые в период с 13 по 19 апреля обрушится на планету геомагнитными возмущениями. По прогнозам астроном из российской лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня ожидается слабая магнитная буря G1 уровня.

Это первый уровень по пятибалльной шкале, однако есть вероятность - второго уровня. Остальные 20% приходятся на возможность наблюдения в этот день более слабых магнитных возмущений, - пояснили астрономы.

Вместе с тем, по их данным, наиболее возмущенным будет период по 15 апреля, когда Земля будет находиться под воздействием плотного потока солнечного ветра. Во второй половине месяца, после 15 апреля, возможны лишь отдельные краткосрочные возмущения незначительного характера.

В общем, ожидающийся геомагнитный фон в апреле характеризуется как очень низкий.

При этом в лаборатории отметили, что в ночь на 19 марта на Земле произошла самая крупная магнитная буря уровня G2 2018 года. До этого в текущем году событий такого уровня не наблюдалось. Согласно данным лаборатории, буря стала реакцией Земли на высокоскоростной поток солнечного ветра.

До этого за прошедшие 2,5 месяца 2018 года на Земле было зафиксировано четыре магнитные бури - одна в январе и три в феврале, которые все относились к минимальному первому классу.

В то же время медики предупреждают, что во время таких магнитных бурь метеозависимым людям стоит помнить, что важно вести немного отличный от обычного образ жизни: избегать стрессов, не употреблять алкоголь, не курить и не перегружать организм физическим трудом или другими нагрузками.

Во время магнитных колебаний люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ВСД могут почувствовать также ухудшение самочувствия.

Чтобы помочь организму справиться с нагрузками, стоит отказаться от вредной, тяжелой и жирной пищи, стараться уделять больше времени отдыху и следить за своим самочувствием.

Напомним, по стандартной шкале Национальной атмосферной администрации США, бури первого класса способны воздействовать на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Как сообщал УРА-Информ, в среду 11 апреля, к Земле на максимальное расстояние приблизится гигантский астероид. Он имеет размеры с многоэтажный дом и получил название 2018 GG. Как сообщает издание Astronews, этот космический камень пронесется мимо нашей планеты с относительной скоростью 13,9 километра в секунду около десяти часов вечера.