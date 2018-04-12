В четверг в Украине немного похолодает

Вместе с тем синоптики обещают, что сухая погода в Украине сохранится, лишь в западных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом в некоторых регионах ожидается похолодание до 14-16 градусов.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 13-18 теплых градусов.

В Киеве сегодня пасмурная погода будет держаться не весь день. Вечером небо станет чистым и ясным. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью оставит 8-10 градусов тепла. Днем потеплеет до 14-16 градусов.

На западе Украины местами небольшой кратковременный дождь, только в Ивано-Франковской области без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла. Днем воздуха прогреется до 14-22 градусов, в Закарпатье и Прикарпатье днем будет от 19 до 24 градусов.

На севере страны в четверг синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов, в Черниговской и Сумской областях 2-7 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 11-19 градусов.

В центре Украины также без осадков. Ночная температура воздуха составит 5-11 теплых градусов, в Полтавской области - 4-9 градусов. Днем столбики термометров покажут от 14 до 20 градусов со знаком плюс.

На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 2-9 теплых градусов. Днем будет от 11 до 19 градусов со знаком плюс.

На юге страны сегодня также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-11 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 17-22 теплых градуса.

Народный прогноз: 12 апреля почитается память преподобного Иоанна Лествичника. В этот день в старину наблюдали за птицами: если дикие утки прилетели жирные - весна будет холодная и долгая; а если вдруг прекращается тяга вальдшнепов - жди скорого похолодания или снега. В это время лопаются почки у клена.