Суд продлил Труханову меру пресечения

Таким образом, суд продлил личные обязательства. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак.

По его словам, речь идет о запрете выезда за границу, но в то же время он имеет право свободного перемещения по территории Украины.

Напомним, 14 февраля Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в Международном аэропорту "Борисполь". Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что Фонд госимущества Украины в 2015-2016 годах продал целостный имущественный комплекс заводу "Краян" на открытых торгах за 11,5 миллионов гривен. Через некоторое время Одесский горсовет купил половину помещений комплекса уже за 185 миллионов гривен.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, Соломенский районный суд города Киева во вторник, 27 февраля, отказался отстранять Геннадия Труханова от должности городского головы Одессы. Следственный судья решил ходатайство прокуратуры оставить без удовлетворения.