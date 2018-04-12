21:15 12.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд продлил Труханову меру пресечения

Соломенский районный суд города Киева в четверг, 12 апреля, продлил еще на два месяца меру пресечения для городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Суд продлил Труханову меру пресечения

Таким образом, суд продлил личные обязательства. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак.

По его словам, речь идет о запрете выезда за границу, но в то же время он имеет право свободного перемещения по территории Украины.

Напомним, 14 февраля Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в Международном аэропорту "Борисполь". Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что Фонд госимущества Украины в 2015-2016 годах продал целостный имущественный комплекс заводу "Краян" на открытых торгах за 11,5 миллионов гривен. Через некоторое время Одесский горсовет купил половину помещений комплекса уже за 185 миллионов гривен.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, Соломенский районный суд города Киева во вторник, 27 февраля, отказался отстранять Геннадия Труханова от должности городского головы Одессы. Следственный судья решил ходатайство прокуратуры оставить без удовлетворения.


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