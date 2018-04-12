12:36 12.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Савченко госпитализировали в клинику на обследование

Народного депутата Надежду Савченко сегодня, 12 апреля, увезли из СИЗО в клинику на обследование.

Савченко госпитализировали в клинику на обследование

Об этом заявила ее сестра Вера Савченко в эфире телеканала 112 Украина.

По словам родственницы, совсем недавно Надежду госпитализировали, из-за плохого состояния здоровья.

При этом сестра нардепа добавила, что Савченко направили на обследование по ее согласию.

В то же время она подчеркнула, что адвокаты не сопровождают Савченко в клинике, а занимаются другими процессами.

Кроме того, Вера Савченко надеется на скорую встречу с сестрой, она уже подала заявку в СИЗО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко призналась, что ее здоровье в связи с голодовкой намного ухудшилось. Однако несмотря на такое состояние, она не планирует прекращать голодовку.


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