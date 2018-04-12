Россия ввела строгие ограничения для Новоазовска

Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, опираясь на данные разведки.

По словам Гуцуляка, 11 апреля под руководством представителей ФСБ Российской Федерации были привлечены силы и средства республиканских псевдо-правоохранителей и внедрены очень жесткие меры пресечения для местного населения на территории населенного пункта Новоазовск.

Указано, что жителям Новоазовска запрещено въезд без разрешения, среди них проводилась перепись документов, номеров телефонов, устраивались обыски помещений, что вызвало рост недовольства среди населения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Донбассе, совсем близко от войны, люди возвращаются к земле.