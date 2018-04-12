Премьер Литвы и глава МинВОТ посетили Авдеевку – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

Отмечается, что министр Черныш и премьер-министр Литвы Сквернялис и делегация Литвы посетили в Авдеевке Донецкой обл. отремонтированную на средства правительства Литвы станцию скорой помощи.

Известно, что на восстановление работы в рамках гранта было выделено 40 тыс. евро.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", для жителей прифронтовых зон Луганской области военные Латвии и Национальной гвардии Украины доставили четыре грузовика с гуманитарной помощью. По словам главного капеллана Вооруженных сил Латвии Елмарса Плявиньша, помощь Украине будет предоставляться по мере необходимости.