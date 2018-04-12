05:00 12.04.2018 | Общество | Новости
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Популярная звезда призналась, что 17 лет лечится у психиатров

Известная американская 48-летняя певица Мэрайя Кэри, которую обвинили в сексуальных домогательствах, заявила, что страдает биполярным расстройством 17 лет. 

Популярная звезда призналась, что 17 лет лечится у психиатров

Об этом сообщила сама звезда в интервью журналу People.

Певица напомнила, что впервые болезнь была диагностирована еще в 2001 году, но он отказывалась в это верить. Она добавила, что до недавнего времени жила в отрицании и изоляции, и в постоянном страхе, что ее кто-то рассекретит.

Как сообщает знаменитость, она обратилась к врачам только недавно после тяжелой пары прожитых лет. Звезда отметила, что для нее было слишком тяжелым бременем носить все в себе, и она просто не могла ждать дольше, она искала и получила лечение. Кэри сообщила, что вновь окружила себя позитивными людьми и вернулась к тому, что любит - написанию песен и созданию музыки.

В данный момент исполнительница проходит терапию и принимает лекарства от биполярного расстройства, периодов депрессии, а также гипомании, которая могла вызвать у нее раздражительность, бессонницу и гиперактивность.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", звездная пара Дженнифер Энистон и Джастин Теру заявили о разводе, после чего фанаты предположили, что актриса планирует возобновить связь с Брэдом Питтом.


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