Полторак в ряде областей проверит боеспособность ВСУ – ФОТО

Об этом министр сообщил в соцсети на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Полторак посетит военные части Воздушных сил и Военно-морских сил, которые дислоцируются в Черкасской, Одесской и Николаевской областях.

Известно, в прлан работы входит проверка боевых возможностей подразделений ВС и ВМС ВС Украины, которые расположены в указанной местности. Непосредственно будет проводиться обзор объектов, где продолжается реконструкция фондов и инфраструктуры, что восстанавливается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховную Раду внесен на рассмотрение президентом Украины Петром Порошенко новый законопроект о "Национальном бюро финансовой безопасности". Он пометил его как "неотложный".