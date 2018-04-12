Надежда Савченко рассказала, когда прекратит голодовку

Об этом Надежда написала на своей странице в Facebook.

Согласно словам Савченко, она планирует продолжать голодовку до своего освобожения. Кроме того, она не сможет "полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность".

Кстати, совсем недавно сестра Савченко заявила, что в четверг ожидается госпитализация ее сестры Надежды Савченко. Как утверждает родственница, у Надежды проблемы с желудком, спазмы и периодическая рвота.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Народный депутат Украины Надежда Савченко, в данный момент пребывающая в СИЗО, опубликовала обращение Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой о предоставления ей права проводить депутатскую, общественную и политическую деятельность. Так, лидер ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" требует предоставления ей данной возможности, не покидая место заключения.