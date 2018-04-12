Юлия Скрипаль отказалась встречаться с российскими дипломатами и родственниками из России

Она также не хочет видеть свою двоюродную сестру Викторию Скрипаль. Об этом сказано в заявлении, которое от имени Юлии четверг утром, 12 апреля, распространила британская полиция.

При этом в заявлении, в частности, сказано, что Скрипаль выписалась из больницы в британском Солсбери еще 9 апреля. Там остается ее отец Сергей Скрипаль, который, по словам дочери, серьезно болен. Сама она до сих пор также страдает от последствий отравления.

Вместе с тем он заверила, что общается с друзьями и семьей и получает информацию о ходе расследования отравления. Она знает, что сотрудники посольства России в Великобритании предложили ей свою помощь, но пока не хочет прибегать к их услугам. Если я передумаю, я знаю, как с ними связаться, - сказано в заявлении.

Кроме того, Юлия Скрипаль пока не готова общаться с журналистами и своей двоюродной сестрой Викторией Скрипаль.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Юлию Скрипаль после выписки из больницы в британском Солсбери была доставлена в госпиталь на военной базе. Сейчас она находится на военной базе для ее защиты и наблюдения за состоянием здоровья. При этом, о какой именно военной базе идет речь, собеседник газеты не уточнил. Отец Юлии продолжает находиться в больнице, но его состояние с каждым днем все лучше и лучше.