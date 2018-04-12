Этой ночью к Земле приблизится гигантский астероид

Он имеет размеры с многоэтажный дом и получил название 2018 GG. Как сообщает издание Astronews, этот космический камень пронесется мимо нашей планеты с относительной скоростью 13,9 километра в секунду около десяти часов вечера.

При этом об будет отставать от нашей планеты на безопасном расстоянии примерно в 4,68 дистанции Земля-Луна от нас, что соответствует примерно 1,8 миллиона километра.

Астероид 2018 GG относится к семейству Аполлонов и был обнаружен 6 апреля 2018 года при помощи обзора неба Catalina Sky Survey.

Обзор CSS представляет собой проект, посвященный обнаружению комет и астероидов, а также поискам околоземных объектов. Этот обзор неба базируется в Лаборатории Луны и планет Аризонского университета, США.

Согласно наблюдениям диаметр астероида 2018 GG составляет от 23 до 71 метра. Абсолютная звездная величина этого объекта составляет 24,6; астероид обращается вокруг Солнца с периодом 3,2 года, оставаясь от нашего светила на среднем расстоянии в 2,17 астрономической единицы.

Согласно прогнозам специалистов в будущем новых пролетов этого астероида мимо Земли ожидать не следует.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, астероид 2015 TB-145, напоминающий форму черепа, приблизился к Земле. На минимальное расстояние к планете он пошел ноябре в 2018 году. Как сообщает портал ScienceDaily, по предварительным данным размер астероида составляет от 625 до 700 метров.