Эксклюзив: В Украине крайне низкое потребление рыбы по сравнению с развитыми странами – Любомир Гайдамака

Для сравнения, в Украине за год человек потребляет до 10 кг рыбы, в европейских странах этот показатель вдвое больше. Продвигать культуру потребления рыбы должно Госрыбагенство, заявляет Любомир Гайдамака, специалист по вопросам рыбоводства. Также он считает, что, кроме слабого продвижения среди украинских потребителей рыбной культуры, отсутствует коммуникация и с отечественными производителями. В профильных кругах, к примеру, заявляют о низком уровне оповещения рыбных предприятий о необходимости внедрения системы ХААСП до сентября этого года. А внедрение на пищевых предприятиях этих европейских нормативов требует долгого и нелегкого периода.

"Я — человек, который всегда слежу за новостями в этой области. Поэтому об обязательной сертификации предприятий аквакультуры я узнал где-то три, четыре недели назад. Одна из важных проблем отсутствие коммуникации. Госрыбагенство — это сервисная служба. Они должны были собрать год назад круглый стол и дать всю информацию и возможность подготовиться человеку», — заявил Л. Гайдамака в интервью "Первому Деловому" в программе "Агробизнес".