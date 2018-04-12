Боевики в среду 38 раз обстреляли ВСУ, пострадавших нет - ВИДЕО

К счастью, в результате обстрелов никто их наших военных не пострадал. Как сообщает УРА-Информ. Ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции,

боевики продолжали игнорировать режим полного прекращения огня.

В частности, вчера на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометов, а также из гранатометов различных систем агрессор вел огонь по украинским укреплениям в районе Песков и шахты Бутовка. 82-мм минометы противник применил вблизи Новотроицкого, а танковое вооружение неподалеку Каменки.

Затем из гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки, Талаковки, Марьинки, Водяного и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов - защитников Каменки, Гнутово, Опытного, Водяного, Песков, Новотроицкого и Павлополя, а из вооружения БМП - Гнутово, Песков, Невельского и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие противник применил по украинским позициям в районе Авдеевки, Лебединского, Каменки, шахты "Бутовка", Талаковки, Водяного и Гнутово, а вблизи Марьинки велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120-мм минометов боевики вели огонь по украинским опорным пунктам под Троицким, а из стрелкового оружия обстреляли защитников Станицы Луганской.

Напомним, российские наемные войска и подчиненные им боевики за минувшие сутки вторник, 10 апреля, 64 отрывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов четверо украинских воинов получили ранения и один военнослужащий получил боевое травмирование. Пострадавшие защитники оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.