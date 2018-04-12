09:25 12.04.2018 | Общество | Новости
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Армия Ассада полностью завладела Востойной Гутой

Флаг правительственной армии Сирии теперь развивается над Восточной Гутой. Об этом передает Reuters.

Армия Ассада полностью завладела Востойной Гутой

Сообщается, что мятежники оставили последний рубеж обороны, который находился в Думе. Город к моменту входа войск Ассада практически опустел, в окрестностях не хватает воды и продовольствия, а также необходимых медикаментов.

Для захвата Думы САА применили химическое оружие, от которого кроме повстанцев пострадали гражданские лица.

Сейчас Соединенные Штаты Америки и другие западные страны рассматривают возможность принятия военных действий в связи с недавним нападением в Думе в Сирии. Ранее Россия в наложила вето на американский проект резолюции Совета безопасности Организации объединенных наций по Сирии, что не дает возможностью провести расследование в деле очередного применения зарина.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Пентагон готов к военные действия в Сирии, если таковы будут уместны.

 


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