Армия Ассада полностью завладела Востойной Гутой

Сообщается, что мятежники оставили последний рубеж обороны, который находился в Думе. Город к моменту входа войск Ассада практически опустел, в окрестностях не хватает воды и продовольствия, а также необходимых медикаментов.

Для захвата Думы САА применили химическое оружие, от которого кроме повстанцев пострадали гражданские лица.

Сейчас Соединенные Штаты Америки и другие западные страны рассматривают возможность принятия военных действий в связи с недавним нападением в Думе в Сирии. Ранее Россия в наложила вето на американский проект резолюции Совета безопасности Организации объединенных наций по Сирии, что не дает возможностью провести расследование в деле очередного применения зарина.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Пентагон готов к военные действия в Сирии, если таковы будут уместны.