12:11 11.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Выборы - 2019: Игра по правилам или без?": в Киеве пройдет уникальный политический интенсив

В Киеве 20-21 апреля состоится уникальный политический интенсив для тех, кто стремится изменить свою страну, начать или усовершенствовать профессиональную политическую карьеру или принять участие в избирательных кампаниях.

К участию в нем приглашаются народные депутаты, кандидаты в народные депутаты, лидеры и деятели общественных организаций. Также информация будет полезна членам партий и активистам, кандидатам в депутаты различных уровней.

Почему вам нужно принять участие в интенсиве:

вы узнаете все возможности, риски и стратегии эффективных избирательных кампаний;

- получите советы и консультации от опытных политтехнологов, консультантов и профильных экспертов;

- познакомитесь с народными депутатами, чтобы узнать лично у них о работе в парламенте и в местных советах;

- научитесь работе со СМИ и самопрезентации на различных уровнях встреч;

- узнаете, какие бывают маски в политике и как они влияют на развитие государства.

Также в рамках мероприятия состоится эксклюзивная политическая командная игра, которая поможет сформировать и усовершенствовать навыки, инструменты и технологии, применяемые в предвыборных кампаниях.

Вас ждут два дня полезных знакомств, контактов, информации, с которой вы будете впереди своих конкурентов.

Дата: 20-21 апреля, 2018 г.

Время: 9:00 - 19:00

Адрес проведения: г. Киев, вул. Крещатик 7/11.

Подробности и регистрация по этой ссылке.

Приглашенные спикеры - народные депутаты Украины, министры, спичрайтеры, президенты и профильные эксперты, технологи, политические консультанты, среди которых:

Леонид Кравчук - первый Президент Украины.

Виталий Куприй - народный депутат 8 созыва, лидер политпартии "Украинское объединение патриотов – УКРОП".

Ирина Серова - политический консультант, кандидат юридических наук, председатель пресс-служб депутатских фракций и нардепов четырех созывов Верховной Рады Украины.

Дмитрий Разумков - политический эксперт, аналитик, управляющий партнер и директор "Ukrainian Politconsulting Group".

Юрий Мирошниченко - заслуженный юрист Украины, народный депутат 5, 6, 7, 8 созывов.

Марина Бурмака - политолог, Президент Украинского Центра общественного развития, председатель Общественного совета при КГГА в 2013-2014 гг.

Олег Тягнибок - председатель политической партии Всеукраинское объединение "Свобода".

Оксана Диптан - психолог, бизнес-тренер, консультант топовых политиков и лидеров общественного мнения.

Иван Крулько - народный депутат 8 созыва от фракции "Батькивщина".

Вадим Новинский - депутат Верховной Рады 7, 8 созывов, член фракции политической партии "Оппозиционный блок", представитель Украины в ПАСЕ.

Евгений Мураев - депутат Харьковского областного совета двух созывов, народный депутат Украины VII и VIII созывов.

Екатерина Одарченко - политтехнолог, основатель компании "SIC Group Ukrainе".

Сергей Гайдай - политтехнолог, специалист по маркетингу и рекламе, избирательных и политических технологий. Руководитель избирательных кампаний Ирины Хакамады, Анатолия Кинаха, Виктора Ющенко.

Антон Куликович - врач-психиатр, один из лучших европейских специалистов в области психиатрии и психотерапии, работает с украинскими и европейскими политиками.

Подробности по ссылке.

Источник: УНІАН


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