09:58 11.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Впервые за долгое время снизились демократические показатели Украины – ФОТО

Сегодня, 11 апреля, международная неправительственная организация Freedom House обнародовала доклад "Страны в переходном периоде 2018. Противостояние нелиберализму".

Впервые за долгое время снизились демократические показатели Украины – ФОТО

Согласно обнародованному докладу, демократические показатели в Украине снизились впервые с 2014 года.

За этот год, был зарегистрирован спад показателей демократических процессов за всю 23-летнюю историю исследования в странах в переходном периоде. Уровень развития демократии в 2018 году снизился в 19 из 29 стран, которые были проанализированы в докладе.

По словам авторов доклада, Украина впервые с 2014 года, зарегистрирован спад показателей демократических процессов. Нынешняя демократическая оценка Украины составляет 4,64 балла.

Добавим, что доклад под названием "Nations in Transit" публикуется ежегодно, начиная с 1995 года. Отчет охватывает 29 посткоммунистических стран бывшего Советского Союза, Центральной Восточной Европы и Балкан.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские металлургические предприятия в феврале 2018 года изготовили 1900000 тонн стали. Это на 11,2% больше, чем за соответственный период 2017 года.


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