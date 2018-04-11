В зоне ЧАЭС задержаны двое иностранцев

Об этом сообщает журналистам Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

Указано, что в отселенном городе Припять полиция задержала двоих граждан Российской Федерации 22 и 25 лет, которые перебрались за контрольно-пропускные пункты, занимаясь экстремальным туризмом.

Отдел комуникации отметил, что туристы отправились в Украину поездом из Москвы.

В данный момент в сорону правонарушителей правоохранители оформили административные протоколы по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях за несоблюдение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Юношам могут назначить меру пресечения в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Данные по факту нарушения переданы в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.

В частности, полицейские подали в миграционную службу ходатайство о сокращении срока нахождения задержанных в Украине.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Харькове полиция после стрельбы, которая произошла на улице Чайковского, задержала семь человек.