В Винницкой области заместителя прокурора попался на взятке

Чиновник попался на взятке. Он требовал шесть тысяч долларов за решение вопроса о закрытии уголовного дела в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, взяточник и двое его посредников были задержаны на месте их проживания после получения всей суммы взятки.

Полиция начала досудебное расследование в рамках открытого уголовного дела и сейчас проводит неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники СБУ провели операцию по задержанию проректора "Международной академии экологии и медицины". Об этом передает пресс-служба прокуратуры Киева. Проректор попался на " горячем" во время получения взятки в размере 3 тыс долларов от гражданина, имя человека не называется. Ученый за полученную сумму обещал "без проблем" организовать сдачу экзаменов для поступления в учебное заведение.