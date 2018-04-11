08:36 11.04.2018 | Общество | Новости
100190983:nastya

В Варшаве открыли памятник жертвам Смоленской катастрофы - ФОТО

В самом центре Варшавы на площади Пилсудского презентовали открытие памятника жертвам Смоленской трагедии. Об этом сообщает издание Укринформ.

В Варшаве открыли памятник жертвам Смоленской катастрофы - ФОТО

Отмечается, что на официальном открытии мемориала присутствовали первые лица государства и родственники погибших.

Монумент выполнен из черного гранита в виде ступенек трапа самолета, на котором нанесены фамилии всех жертв катастрофы.

Во время открытия памятника лидер PiS Ярослав Качиньский заявил, все это делается для того, чтобы сохранить память 96 погибших человек, которые направлялись в Катынь.

Также, президент страны Анджей Дуда выразил убеждение, что этот памятник скоро станет "святым местом для всех поляков".

После этого Дуда и Качиньский приняли участие в закладке камня под строительство памятника экс-президенту Леху Качиньскому, который может появиться в центре Варшавы в день независимости Польши 11 ноября.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в самом центре Харькова памятник погибшим воинам УПА неизвестные раскрасили в цвета польского флага. По словам правоохранителей, неизвестные нарисовали на памятнике погибшим воинам УПА полосы белого и красного цвета.


Поделиться
Читайте также:
 
В Госдепе США подсчитали количество жертв атаки в Сирии Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии Боевики во вторник 64 раза открывали огонь, четверо военнослужащих ранены, один травмирован - ВИДЕО США готовят новые санкции против России
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив