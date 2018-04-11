В Варшаве открыли памятник жертвам Смоленской катастрофы - ФОТО

Отмечается, что на официальном открытии мемориала присутствовали первые лица государства и родственники погибших.

Монумент выполнен из черного гранита в виде ступенек трапа самолета, на котором нанесены фамилии всех жертв катастрофы.

Во время открытия памятника лидер PiS Ярослав Качиньский заявил, все это делается для того, чтобы сохранить память 96 погибших человек, которые направлялись в Катынь.

Также, президент страны Анджей Дуда выразил убеждение, что этот памятник скоро станет "святым местом для всех поляков".

После этого Дуда и Качиньский приняли участие в закладке камня под строительство памятника экс-президенту Леху Качиньскому, который может появиться в центре Варшавы в день независимости Польши 11 ноября.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в самом центре Харькова памятник погибшим воинам УПА неизвестные раскрасили в цвета польского флага. По словам правоохранителей, неизвестные нарисовали на памятнике погибшим воинам УПА полосы белого и красного цвета.