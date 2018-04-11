В Украине предлагают ввести День памяти жертв АТО

Данную ситуацию решил исправить Алексеевец Александр Леонидович, который зарегистрировал на сайте Президента Украины петицию №22 / 044186-эп.

Отмечается, что автор петиции предлагает утвердить на государственном уровне, 7 апреля – как День памяти жертв АТО.

Свое предложение он аргументирует тем, что именно 7 апреля 2014 года, после захвата в Луганске здания местной СБУ, исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов объявил о создании специального антикризисного штаба, и положил начало военным действиям на востоке Украины.

Поэтому, именно в этот день необходимо вспомнить военнослужащих, добровольцев, волонтёров и всех неравнодушных Патриотов Украины, которые отдали жизни, искалечили свое здоровье, пропали без вести, защищая независимость Украины.

Добавим, для того, чтобы Петр Порошенко рассмотрел петицию, за неё должны проголосовать 25 тыс. человек. На данный момент её поддержало всего 4, однако сбор подписей продолжается и впереди 91 день.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", самыми популярными официальными праздниками среди украинцев являются Пасха, Рождество и Новый год. Согласно опросу, кроме выше указанных праздников, 45% респондентов назвали любимым праздничным днем Международный женский день, 35% отдали предпочтение - Троице, 31% - Деню Победы.