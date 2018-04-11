14:10 11.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Турции школьники будут учить украинский

Во всех общеобразовательных учреждениях Турецкой Республики будут введены факультативные уроки украинского языка.

В Турции школьники будут учить украинский

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Сегодня, 13 апреля, соответствующее официальное документальное подтверждение решения кабинета министров Турции было подписано и обнародовано.

В частности, в постановлении указано также и о том, что за турецкими партами дети наравне с украинским будут также обучаться болгарскому языку.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительство Украины и Турции достигли прогресса в переговорах о зоне свободной торговли, тем самым договорившись внести сельскохозяйственную продукцию в соглашение наряду с промышленной.


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