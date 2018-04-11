В Гренландии обнаружена опасная зона

Об этом сообщает Science Alert.

Как заверяют исследователи, участок является смесью сажи с пылью и способствует ускоренному таянию льда. Это влияет на уровень моря и провоцирует быстрое поднятие уровня воды, что грозит затоплением прибрежных учатков во всей Земле.

В данный момент нововыявленная зона размерами равняется приблизительно 400 километрам, при этом ее максимальная ширина - 100 километров.

На данном участке растут темноцветные водоросли. Эти растения питаются частицами углерода, придавая льду темный оттенок, из-за чего у ледяного покрова острова уменьшается возможность отражать солнечные лучи, что провоцирует быстрое таяние.



Образовывается замкнутый круг, поскольку растаявшая вода еще больше ускоряет появление новых водорослей, что опять же увеличивает объем опасной зоны.

Указано, что вероятно, основной причиной снижение объемов льда выступает сажа от лесных пожаров и подобных процессов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Японии произошло землетрясение в акватории острова Хатидзе.