19:31 11.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре задержаны шутники, сообщавший о терактах на Пасху

В Днепре правоохранители обнаружили  двух анонимных псевдо-терорристов, от которых поступали ложные сообщения с угрозами террористического характера. Один из задержвнных соврал о причастности другого в планировке терактов в период пасхальных дней.

В Днепре задержаны шутники, сообщавший о терактах на Пасху

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Местного жителя задержали в Шевченковском районе областного центра, после того, когда он пребывал в состоянии алкогольного опьянения и сообщил о "минировании" жилых домов, здания СБУ.

Продолжаются следственные действия в рамках открытого уголовного производства .

Указано, что работники спецслужбы также выявили жителя Днепра, который по личным мотивам доложил о другом мужчине, который будто бы подготавливал террористическую угрозу в пасхальные дни на территории города, но правоохранители выяснили ложность показаний.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на территории отчуждения Чернобильськой АЭС правоохранительные органы  задержали двоих иностранних граждан, незаконно проникших в зону.


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