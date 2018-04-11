В Днепре задержаны шутники, сообщавший о терактах на Пасху

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Местного жителя задержали в Шевченковском районе областного центра, после того, когда он пребывал в состоянии алкогольного опьянения и сообщил о "минировании" жилых домов, здания СБУ.

Продолжаются следственные действия в рамках открытого уголовного производства .

Указано, что работники спецслужбы также выявили жителя Днепра, который по личным мотивам доложил о другом мужчине, который будто бы подготавливал террористическую угрозу в пасхальные дни на территории города, но правоохранители выяснили ложность показаний.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на территории отчуждения Чернобильськой АЭС правоохранительные органы задержали двоих иностранних граждан, незаконно проникших в зону.