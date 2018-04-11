11:15 11.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд по делу Януковича вновь перенесли из-за отсутствия адвокатов

Оболонский районный суд города Киева перенес заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Суд по делу Януковича вновь перенесли из-за отсутствия адвокатов

Суд продолжит заседание 18 апреля. Такое решение огласил в среду, 11 апреля, председательствующий судья Владислав Девятко.

При этом он сообщил, что адвокаты Януковича предупредили суд о своей очередной командировке в Российскую Федерацию. Суд вынужден констатировать, что в результате подобных действий стороны защиты уже не состоится 13 судебных заседаний.

В частности, сегодня и завтра суд планировал допрос не меньше десяти свидетелей стороны защиты, - пояснил Девятко, добавив, что на сегодняшнее заседание прибыл свидетель защиты Анатолий Кобылинский - бывший депутат Вышгородского райсовета от Партии регионов, директор охранной фирмы "Гроссер", которая осуществляла охрану резиденции "Межигорье" во время президентства Януковича, но его допрос не состоится из-за неявки адвокатов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 21 марта Оболонский районный суд Киева продлил судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.


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