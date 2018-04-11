Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в мае

При этом рабочие смены в предпраздничные дни - 5 мая переноситься с 30 апреля и 8 мая - сократят на час.

Отмечается, что кроме первого мая, выходным будет еще и девятое число, День победы. Также на понедельник, 28 мая, переносится праздник Троицы, поэтому отдых будет с 26 по 28 число.

Правительство рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в текущем году рабочие дни: в связи с Днем труда - с понедельника, 30 апреля, на субботу, 5 мая.

В связи с празднованием Дня Конституции Украины - с пятницы, 29 июня, на субботу, 23 июня.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в этом году на Пасхальные праздники украинцы будут отдыхать три дня. Кабинет министров Украины своим постановлением определил с 7 по 9 апреля выходными днями.