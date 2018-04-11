17:30 11.04.2018 | Общество | Новости
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Самолет Качиньского уничтожили два взрыва

Авиалайнер с погибшим прошлым президентом Польши Лехом Качиньским на борту, потерпевший крушение в России в 2010 году, был разбит после как минимум двух взрывов.

Самолет Качиньского уничтожили два взрыва

Об этом сообщает Wiadomosci.

Специалисты после проведения экспертизы выяснили, что расположение тел на земле конкретно доказывает то, что люди начали выпадать из самолета, еще до его столкновения с землей.

В среду, 11 апреля 2018 года в Польшу направили результаты технического отчета расследования Смоленской катастрофы, которые гласят о том, что такие разрушения самолета, могли проявится лишь после взрыва. 

Профессионал подкомиссии Фрэнк Тейлор заявил, что во время русского расследования их специалисты не рассматривали ряд важных аспектов анализа аварии, в первую очередь они не проводили реконструкцию события, которая указала на то, что это не была классическая катастрофа.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Сербии потерпел крушение военный самолет.


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