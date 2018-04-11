Российско-белорусские военные учения стартовали в Бресте

Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны РФ.

Указано, что военные роты двух государств десантировались в указанной территории на площадке приземления Сахара с использованием парашютных систем Д-10 и Д-6. Они прыгали с высоты 800 метров с вертолетов Ми-8 ВВС Вооруженных сил Беларуси.

В тоже время следующая группировка выполнила 15-километровый марш смешанной колонной составом 70 единиц автомобильной и бронированной техники.



Сообщается, что впервые в Беларуси при общем обучении берет участие инженерно-саперное подразделение из Псковского соединения ВДВ.

Как информирует Минобороны России, в учениях включены в работу более 600 военнослужащих и около сотни единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Военно-Морские Силы ВС Украины и Турецкой Республики провели боевые учения эсминцев на Черном море.