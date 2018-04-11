Прокуратура заподозрила гендиректора "Укрвакцины" в растрате 1,5 миллионов гривен

Эти деньги чиновник перечислил на счета двух предприятий за работы, которые не были выполнены. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, в среду, 11 апреля, следователи Государственной фискальной службы столицы сообщили подозреваемому подозрение по факту растраты имущества в особо крупном размере.

Было установлено, что чиновник в течение 2012-2013 годов совершил растрату государственный средств. Эти средства он перечислил на счета двух частных предприятий за якобы охрану при перевозке медицинских препаратов.

В настоящее время чиновнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением Уголовного Кодекса Украины.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокуратура просит для задержанного содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали заместителя прокуратуры области. Чиновник попался на взятке. Он требовал шесть тысяч долларов за решение вопроса о закрытии уголовного дела в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области.