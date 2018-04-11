ОБСЕ заметила танки сепаратистов в дворах жилых домов

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном во вторник, 11 апреля.

Отмечается, что были обнаружены восемь самоходных гаубиц неподалеку от Мануйловки, что в 65 километрах от Донецка.

Также представители миссии нашли три танка во дворах домов в Верхнешироковском и два танка Т-64 в Сосновском.

Кроме этого, беспилотник ОБСЕ обнаружил шесть танков Т-64 и три самоходные гаубицы возле Софиевки. Наблюдатели видели семь самоходных гаубиц, семь танков Т-72, семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм), семь зенитных ракетных комплексов (9К35), десять буксируемых гаубиц (пять 2А65 Мста-Б, 152 мм, и пять Д-30 Лягушка 122 мм) на аэродроме, расположенном на юго-восточной окраине Луганска.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на прошлой неделе миссия наблюдала очень опасную ситуацию.