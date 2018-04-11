15:15 11.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На границе Украины очередь из трудовых мигрантов

На украинских контрольно-пропускных пунктах, граничащих с Польшей, образовались очереди из транспортных средств, выезжающих из Украины.

 

На границе Украины очередь из трудовых мигрантов

Об этом сообщает пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По словам Слободяна, сегодня, 11 апреля, наблюдается внушительное скопление автомобилей на пограничных пунктах украино-польской границы. Наимасштабнейшая очередь автотранспорта зафиксирована на выезде из Украины на КПП "Шегини", а именно 200 единиц, "Рава-Русская", "Краковец" и "Груша" также полны машин.

Слободян пояснил, что граждане Украины, которые работают в Европе на постоянной основе, после Пасхи и праздничных дней возвращаются в места работы, создавая проблемы на выезде из государства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительство Польши инициирует увеличение количества своих представителей в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.


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