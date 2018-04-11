01:00 11.04.2018 | Общество | Новости
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Лотерейный выигрыш пожертвуют на реставрацию древнего замка

Английская лотерея National Lottery выделит более 3,7 млн футов стерлингов для восстановления древной памятки архитектуры. Об этом передает Harrow Times.

Лотерейный выигрыш пожертвуют на реставрацию древнего замка

Сообщается, что часть накопленного ранее джэк-пота будет использована для проведения реставрационных работ замка, который расположился на холмах города Нортумберленд.

Само помещение пережило несколько разрушений, поместье дважды горело еще в 18-19 веках, а в начале ХХ века во время Первой и Второй мировой войн тут были расквартированы правительственные войска.

Часть суммы планируют разыграть грантов и потратить на реставрацию крыши поместья, круговых лестниц и подвалов имения. Вторую часть денег потратят на восстановление ценностей, которые хранятся внутри замка: свечи, люстры, картины, оконные рамы, карнизы, входные двери, забор и чугунные умывальники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Британского музея египтологии обнаружили на теле одной из мумий древнейшие татуировки.


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