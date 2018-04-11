Лотерейный выигрыш пожертвуют на реставрацию древнего замка

Сообщается, что часть накопленного ранее джэк-пота будет использована для проведения реставрационных работ замка, который расположился на холмах города Нортумберленд.

Само помещение пережило несколько разрушений, поместье дважды горело еще в 18-19 веках, а в начале ХХ века во время Первой и Второй мировой войн тут были расквартированы правительственные войска.

Часть суммы планируют разыграть грантов и потратить на реставрацию крыши поместья, круговых лестниц и подвалов имения. Вторую часть денег потратят на восстановление ценностей, которые хранятся внутри замка: свечи, люстры, картины, оконные рамы, карнизы, входные двери, забор и чугунные умывальники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Британского музея египтологии обнаружили на теле одной из мумий древнейшие татуировки.