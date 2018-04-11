10:29 11.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Юлию Скрипаль перевезли на военную базу

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию после выписки из больницы в британском Солсбери была доставлена в госпиталь на военной базе. 

Юлию Скрипаль перевезли на военную базу

Об этом сообщает The Sun. 

Как отмечается, сейчас Скрипаль находится на военной базе для ее защиты и наблюдения за состоянием здоровья. При этом, о какой именно военной базе идет речь, собеседник газеты не уточнил. Однако известно, что отец Юлии продолжает находиться в больнице, но его состояние с каждым днем все лучше и лучше.

Стоит добавить, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали в британском Солсбери 4 марта 2018 года, отравившись химвеществом. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим газом "Новичок" спецслужбы из России. В свою очередь в РФ отрицают все обвинения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  Сергею и Юлии Скрипалям будут предложены новые личности и новая жизнь в Америке. В частности, среди вариантов есть также Канада и Новая Зеландия.


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