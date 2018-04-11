Иорданская авиакомпания начнет полеты в Украину

Об этом сообщает интернет портал avianews.com.

Отмечается, что в первые этапы полеты будут выполняться один раз в неделю, по средам, а с 30 мая — два раза в неделю, по средам и воскресеньям.

Известно, по графику вылеты из Аммана запланированы на 10:00 утра. В свою очередь вылеты из Киева — на 14:30. В пути пассажиры будут находиться около 3,5 часа.

В столице компания Jordan Aviation будет обслуживаться в аэропорту Киев Жуляны. На линии будет задействован самолет Boeing 737−300.

Что касается стоимости авиабилетов в обе стороны она составит 281 доллар с учетом сборов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", европейский лоукостер Ryanair впервые появится на украинских рынках авиаперевозчиков в 2018 году. Первыми аэропортами, которые будут предоставлять услуги Ryanair станет "Борисполь" и "Львов".