ГСЧС требует закрыть 16 торгово-развлекательных центров из-за нарушения пожарной безопасности

Согласно словам председателя ГСЧС Николая Чечетки, в данный момент проверка завершена на 1319 объектах. Среди них - 937 школ и дошкольных учреждений, 326 торгово-развлекательных центров и других объектов досуга и 56 больниц со стационарным лечением.

Также глава ведомства подчеркнул, что хуже всего обстоят дела с выполнением предписаний в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях. В частности, именно в этих областях не выполняется более 60% ранее предложенных мероприятий.

"Всего к руководителям объектов применено 1200 административных взысканий, за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них – 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных учебных заведений, 3 больниц", – сообщил Чечеткин.

Кстати, результаты проверки должны сегодня же обнародовать на сайте ГСЧС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Бердичеве загорелся подвал торгового центра. Пожарные утверждают, что в электрощитовой помещения произошло короткое замыкания, что привело к плавке кабелей. А они, в свою очередь, стали причиной возникновения задымления.