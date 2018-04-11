Эксклюзив: "Серые" чеки на суму от 850 грн. можно будет компенсировать, — И. Несходовский

При чем, по его словам, речь идет о товарах, сумма которых превышает 850 грн. В случае выявленного обмана — покупатель может получить компенсацию до 100% от стоимости товара.

"Продавцу достаточно будет скачать необходимое програмное обеспечение на свое он-лайн устройство, отправить необходимую информацию про покупку на сервер ГФС, получить специальный код вместо распечатанного чека и передать его покупателю. То есть, для продавца, снижаются затраты на работу кассового аппарата, упраздняются горы документации. А все операции в будущем перейдут в он-лайн режим… Мы говорим о любой покупке, при которой выдается фискальный чек — от 50 необлагаемых минимумов граждан. В этом случае, говорится о 17 грн. То есть, если вы совершили покупку на суму от 850 грн и выше и получили чек — проверьте его".

Что такое потребительский кэшбек и как он будет действовать смотрите эксклюзивно на «Первом Деловом» в программе «Бизнес» с кандидатом экономических наук Ильёй Несходовским.