16:28 11.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Серые" чеки на суму от 850 грн. можно будет компенсировать, — И. Несходовский

В Министерстве финансов Украины разрабатывают документ по детенизации продаваемых товаров и услуг. Автор законопроекта, кандидат экономических наук ИльяНесходовский, утверждает: через электронный кабинет каждый покупатель сможет проверить достоверность выданного чека на товар. 

Эксклюзив:

При чем, по его словам, речь идет о товарах, сумма которых превышает 850 грн. В случае выявленного обмана — покупатель может получить компенсацию до 100% от стоимости товара. 

"Продавцу достаточно будет скачать необходимое програмное обеспечение на свое он-лайн устройство, отправить необходимую информацию про покупку на сервер ГФС, получить специальный код вместо распечатанного чека и передать его покупателю. То есть, для продавца, снижаются затраты на работу кассового аппарата, упраздняются горы документации. А все операции в будущем перейдут в он-лайн режим… Мы говорим о любой покупке, при которой выдается фискальный чек — от 50 необлагаемых минимумов граждан. В этом случае, говорится о 17 грн. То есть, если вы совершили покупку на суму от 850 грн и выше и получили чек — проверьте его". 

Что такое потребительский кэшбек и как он будет действовать  смотрите эксклюзивно на «Первом Деловом» в программе «Бизнес» с кандидатом экономических наук Ильёй Несходовским.


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