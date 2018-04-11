Эксклюзив: Репутацией компании должны заниматься профессионалы — Игорь Корж

Поэтому вопрос репутации стал важным как никогда. Игорь Корж, основатель и генеральный директор компании, которая занимается репутационным менеджментом в интервью "Первому Деловому" рассказал о значении имиджа в современном мире. По его словам, даже фейки от конкурентов или некорректная стратегия не могут испортить репутацию бизнеса, если за дело возьмутся профессионалы.

"Есть такое высказывание: "Репутация важнее, чем чистая рубашка". Поскольку грязную рубашку выстирать можно. А репутацию никогда. Но именно репутационный менеджмент дает возможность несколько сместить акценты этого высказывания. Сегодня можно заново сделать некую перезагрузку испачканной репутации за счет правильной работы. Людям объясняют, почему это было сделано. И если включаются профессионалы, то такую ситуацию можно изменить".