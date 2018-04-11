Боевики во вторник 64 раза открывали огонь, четверо военнослужащих ранены, один травмирован - ВИДЕО

В результате обстрелов четверо украинских воинов получили ранения и один военнослужащий получил боевое травмирование. Пострадавшие защитники оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Донецком направлении под огонь из запрещенных 120 мм минометов попали наши укрепления вблизи Бердянского, Лебединского, Широкино, Водяного, Песков, Каменки, Авдеевки и Шахты "Бутовка".

Также вблизи Водяного, Песков и Каменки боевики вели огонь из танков, а в районе Песков, Талаковка, Лебединского и Шахты "Бутовка" - из минометов калибра 82 мм. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применили по защитникам Лебединского, Авдеевки, Старогнатовка, Талаковка, Марьинки, Каменки, Гнутово, Красногоровка, Водяного, Шахты "Бутовка", Опытного, Новотроицкого и Павлополя, вооружения БМП - по защитниках Песков, Гнутово и Красногоровки, а вблизи Широкино - противотанковый ракетный комплекс.

На Луганском направлении производились обстрелы из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов вблизи Новоалександровки, а из вооружения БМП - в районе Луганского.

Напомним, российские оккупационные войска во вторник, 9 апреля, 35 раз нарушили режим тишины. При этом боевики применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В результате боевых действий ранения получили трое украинских военнослужащих.