19:51 11.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Генпрокуратура открыла дело против Суса

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в сторону бывшего заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса.

Генпрокуратура открыла дело против Суса

Об этом сообщил юрист Игорь Черезов на своей странице в Facebook.

По словам Черезова, дело возбудили, но вопреки надеждам, против Суса по подозрению в даче заведомо ложных показаний.

Он добавил, что дело открыли в связи со свидетельством Суса против члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальному антикоррупционному бюро Украины помогло создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры в избежании  присмотра Генеральной прокуратуры Украины.


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