Генпрокуратура открыла дело против Суса

Об этом сообщил юрист Игорь Черезов на своей странице в Facebook.

По словам Черезова, дело возбудили, но вопреки надеждам, против Суса по подозрению в даче заведомо ложных показаний.

Он добавил, что дело открыли в связи со свидетельством Суса против члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальному антикоррупционному бюро Украины помогло создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры в избежании присмотра Генеральной прокуратуры Украины.