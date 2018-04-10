10:15 10.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы решили самостоятельно бороться с незаконными застройщиками - ВИДЕО

В последнее время в Украине частыми стали случаи, когда крупные строительные компании получают разрешение на использование коммунальных земель под свои хозяйственные нужды. От подобных действий обыкновенно страдают местные жители, мнение которых учитывается в последнюю очередь. Местные власти вынуждают "как данность" принимать условия застройщиков, зачастую закрывая на нарушения глаза "долларовой форточкой". 

Украинцы решили самостоятельно бороться с незаконными застройщиками - ВИДЕО

На видеохостинге Youtube появилась запись, где люди записали видеообращение президенту Украины Петру Порошенко с просьбой остановить застройку местного парка

Жители города Вишневое района Софиевской Борщаговки собрались на территории парка площадью в 10 га, где показали результаты деятельности рейдера, который "подмял" под себя коммунальную землю. Компания ТОВ "Евро-2000" на протяжении продолжительного времени занимается строительством на городской земле. 

Люди не один раз обращались как в местные, так и в городские ведомства с просьбой остановить рейдера-захватчика. На имя фирмы заведено несколько уголовных производств, а свои финансовые активы компания держит в офшорных зонах.

Горожане просят Порошенко, как гаранта коституционных прав и свобод, сделать все возможное, чтобы прописанные пункты главного закона Украины были реализованы на практике. Одна из участниц акции жалуется, что с каждым годом зеленых зон в поселке становится все меньше, а хаотичное строительство лишь создает дополнительные трудности для обитателей Софиевской Борщаговки.

"Вы (Петр Порошенко) единственный, кто может защитить наши права и свободы от рейдерского произвола", - отмечает местная жительница.

Как сообщалось в "УРА-Информ", мэр Виталий Кличко намерен построить в столице парк аттракционов на Венецианском острове.


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