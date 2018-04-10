Украинцы решили самостоятельно бороться с незаконными застройщиками - ВИДЕО
В последнее время в Украине частыми стали случаи, когда крупные строительные компании получают разрешение на использование коммунальных земель под свои хозяйственные нужды. От подобных действий обыкновенно страдают местные жители, мнение которых учитывается в последнюю очередь. Местные власти вынуждают "как данность" принимать условия застройщиков, зачастую закрывая на нарушения глаза "долларовой форточкой".
Жители города Вишневое района Софиевской Борщаговки собрались на территории парка площадью в 10 га, где показали результаты деятельности рейдера, который "подмял" под себя коммунальную землю. Компания ТОВ "Евро-2000" на протяжении продолжительного времени занимается строительством на городской земле.
Люди не один раз обращались как в местные, так и в городские ведомства с просьбой остановить рейдера-захватчика. На имя фирмы заведено несколько уголовных производств, а свои финансовые активы компания держит в офшорных зонах.
Горожане просят Порошенко, как гаранта коституционных прав и свобод, сделать все возможное, чтобы прописанные пункты главного закона Украины были реализованы на практике. Одна из участниц акции жалуется, что с каждым годом зеленых зон в поселке становится все меньше, а хаотичное строительство лишь создает дополнительные трудности для обитателей Софиевской Борщаговки.
"Вы (Петр Порошенко) единственный, кто может защитить наши права и свободы от рейдерского произвола", - отмечает местная жительница.
Как сообщалось в "УРА-Информ", мэр Виталий Кличко намерен построить в столице парк аттракционов на Венецианском острове.
Киевская администрация теперь уполномочена прописывать штрафные санкции нарушителям правил парковки. Администрация получит полномочия после вступления в силу закона, предложенного мэром Киева Виталием Кличко. Вчера, 29 марта, под ним поставил подпись президент.