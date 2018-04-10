01:00 10.04.2018 | Общество | Новости
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YouTube обвиняют в сборе информации своих пользователей

В американской Федеральной торговой палате появился иск в отношении компании YouTube. Об этом передает CNN.

YouTube обвиняют в сборе информации своих пользователей

Сообащется, что компания занималась сбором информации подписчиков некоторых каналов, возраст которых составлял меньше 13-ти лет. На подобные действия сотрудники компании не имели никакого права, отмечается в поданом иске, ведь на это должны были давать добро родители малолетних пользователей. 

Дочерняя компания Google собрала данные о 23 млн пользователей. Руководство YouTube утверждает, что ее сервис изначально предоставляет целый ряд процедур, с помощью которых можно получить доступ к информации их юзеров. В противном случае, человек может просто отказаться использовать видеохостинг.

Теперь в суд выдвинуто требование оштрафовать Google по меньшей мере на 41 млн долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно корпорация Google решила необычным способом презентовать новую функционал сервиса с помощью рекламы в киевском метрополитене. 

 


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