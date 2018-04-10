Во вторник в Украине малооблачно и тепло

На большей части территории страны - без осадков, лишь в Карпатах днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 18-23 градусов тепла.

В Киеве сегодня небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, днем местами во Львовской и Закарпатской областях кратковременный дождь. Ночная температура воздуха составит 5-11 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 18-25 градусов.

На севере страны небольшая облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 2 до 9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 15-23 градуса.

В центре Украины во вторник небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит 3-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-23 градусов.

На востоке стране небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 5 градусов. Днем потеплеет до 15-21 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков. Температура ночью составит 3-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-23 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит 3-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

Народный прогноз: В этот день церковь чтит память святого преподобного мученика Евстратия Печерского и преподобного Илариона Нового. В прежние времена в этот день, если оканчивались заморозки, выгоняли скот на пастбище. В зависимости от температуры воздуха с этого дня вылетают шмели и комары. Наши предки продолжали наблюдать за птицами и составлять по ним прогноз погоды: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, если на теневой стороне, то лето обещало быть теплым.