В Украине наводнение все еще грозит шести областям - ГосЧС

По состоянию на утро вторника, 10 апреля, на реках страны повышение уровня воды ожидается в Волынской, Одесской, Луганской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Под влиянием ветра в условиях прохождения волны весеннего половодья, на украинском участке Дуная в городе Вилково Одесской области ожидается содержание опасных уровней воды 165-175 сантиметров, подтопление пониженных незаселенных территорий города.

Как сообщает в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сегодня подъем уровня воды составит:

на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы - 0,1- 0,5 метров с выходом воды на пойму, ее последующим затоплением в Сумской и Полтавской областях, достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратневском, Старовижевском, Любешивскому, Маневичском районах Волынской области;

на реках бассейна Десны, Северского Донца - 0,4 - 1,2 метра с выходом воды на пойму Десны в районе Новгорода Северского и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на реках Убидь и Снов. Тут возможен дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области;

на Верхнем Днепре в Черниговской области - 0,2-0,4 метра с начальным выходом воды на пойму без негативных последствий.

Вместе с тем, по данным ГосЧС, в высокогорье Закарпатской области сегодня сохранится значительная опасность схода лавин третьего уровня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня погоду в Украине будет определять преимущественно сухая и теплая воздушная масса. На большей части территории страны - без осадков, лишь в Карпатах днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду.